Die holographische Fake-Invasion der Aliens

Das Spektakel der geisteskranken Globalisten und ihrer NWO geht in die nächste Runde: Neue Beweise

Nachdem die große Mehrheit der Menschen das synthetische Wetter mittlerweile als Normalzustand wahrnimmt, die irrwitzige Ausnahmesituation mit dem Phantom Covid 19 in Rekordzeit in ihr Normalverhalten adaptiert hat und den UN-verordneten Bevölkerungsaustausch willent- und wissentlich mitträgt, naht die Zeit der nächsten Inszenierung, um die Menschheit zur finalen Umsetzung der Weltregierung abermals in Unruhe, Angst und Schrecken zu versetzen.

Es ist den Steuermännern des Wetter- und Weltenchaos in den letzten Wochen vermutlich schon viel zu ruhig geworden. Selbst Schlagzeilen vom Abbrennen der Kathedrale von Nantes gehen in solch turbulenten Zeiten schneller unter, als…..