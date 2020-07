Trump schickt 150 Bundesbeamten von seiner Sonderabteilung nach Chicago

Präsident Trump bringt seine erstaunlichen DHS-“Sturmtruppen” in die stürmige Stadt.

Nach einem erfolgreichen Lauf in Portland, wo DHS-Agenten kommunistische ANTIFA-Demonstranten von den Straßen entfernt und in nicht gekennzeichneten Lieferwagen weggeschafft haben, werden dieselben Agenten nach Chicago fahren, um einer weiteren von den Demokraten geführten Stadt, die kläglich scheitert, einen gewissen Anschein von “Recht und Ordnung” zu geben.

Von der Chicago Tribune

Präsident Donald Trump ist bereit, wiederholte Versprechen einzulösen, er werde versuchen, die Gewalt in Chicago eindämmen, ein Schritt, der inmitten wachsender nationaler Kontroversen über den Einsatz von Bundesgewalt in amerikanischen Städten erfolgen würde.

Das US-Heimatschutzministerium arbeitet Pläne aus in denen in dieser Woche etwa 150 Bundesagenten in die Stadt zu senden, wie die Chicago Tribune erfuhr.

Laut Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, sollen die Agenten des Heimatschutzministeriums (Homeland Security Investigations, HSI) andere Bundesvollzugsbehörden und die Polizei von Chicago bei der Verbrechensbekämpfung unterstützen, obwohl ein konkreter Plan darüber, was die Agenten tun werden – und was ihre Grenzen wären – nicht veröffentlicht worden war.

Bürgermeister Lightfoot ist nicht glücklich über diese Wendung der Ereignisse. Sie weiß, dass ihre Stadt kurz davor steht, übernommen und und so gehandhabt wird wie Portland – denn sie ist auch eine Demokratin, die völlig unfähig ist, die Kommunisten daran zu hindern, unter anderem Bundesgebäude, Denkmäler und Statuen zu zu zerstören.

Lightfoot ist so sauer, dass sie Präsident Trump einen Brief schickte, in dem sie ihn drängte, seine “geheimen Bundesagenten” von Chicago fernzuhalten. Sie sagte, dass Bundesagenten (die erfolgreich die Straßen von Portland gesäubert haben) Chicago nur “weniger sicher” machen würden.

Dies kommt von der inkompetenten Frau, die am vergangenen Wochenende über 50 Menschen in ihrer Stadt erschießen ließ.

Der Brief lautet wie folgt:

“Was wir nicht brauchen und was unsere Gemeinde mit Sicherheit weniger sicher machen wird, sind geheime Bundesagenten, die nach Chicago entsandt werden. Jede andere Form der militarisierten Hilfe innerhalb unserer Grenzen, die nicht unter unserer Kontrolle oder dem direkten Befehl der Chicagoer Polizei stünde, würde eine Katastrophe bedeuten”, schrieb Lightfoot. “Wie jeder Strafverfolgungsbeamte Ihnen sagen wird, ist das, was bei einer Operation zum Schutz von Menschenleben mehr als alles andere erforderlich ist, ein klarer Auftrag, ein detaillierter Einsatzplan und eine Befehlskette. Geheime Bundesagenten, die Chicago nicht kennen, die mit den einzigartigen Umständen unserer Nachbarschaften nicht vertraut sind und die außerhalb der etablierten Infrastruktur der örtlichen Strafverfolgungsbehörden operieren würden, wären unabhängig von der Anzahl nicht effektiv, und schlimmer noch, sie würden eine massive Welle der Opposition schüren.

Präsident Trump warnte diese kommunistischen Bürgermeister, wenn sie ihre Städte nicht kontrollieren könnten, würde er es ihnen verübeln.

Sie kontrollierten ihre Städte nicht, also hält Präsident Trump jetzt sein Versprechen.

Er ist der Präsident von “Recht und Ordnung”, und er gab den Demokraten eine Chance, aufzustehen und die Führung zu übernehmen, aber Sie haben es nicht getan. Sie lassen zu, dass ihre Städte in ein Massenchaos versinken, weil sie glauben, dass dies irgendwie Joe Bidens Chancen verbessern wird.

Aber was tatsächlich passiert, ist, dass Trump den Demokraten genug Seil gegeben hat, um sich selbst zu erhängen, und jetzt kommt er, um das Chaos aufzuräumen.