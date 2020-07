Mehr Bundestruppen! Donald Trump gelobt weitere Einsätze in Großstädten

Präsident Donald Trump sagte am Montag, er werde mehr Bundestruppen in die amerikanischen Großstädte schicken, um die zunehmende Gewalt einzudämmen.

“Sehen Sie sich an, was vor sich geht. Alle werden von Demokraten geführt. Alle werden von sehr liberalen Demokraten geführt. Alle werden wirklich von [der] radikalen Linken geführt”, sagte Trump und bezog sich dabei auf die anhaltende Gewalt. “Wir können nicht zulassen, dass dies in den Städten geschieht.”

Trump sprach mit Reportern, nachdem er sich im Oval Office mit republikanischen Kongressführern getroffen hatte.

Der Präsident verwies auf die steigende Kriminalität in den größten Städten Amerikas und nannte namentlich New York, Chicago, Philadelphia, Detroit und Baltimore.

Er lobte die Bundestruppen in Portland, die schnell gegen Randalierer, Plünderer und Anarchisten vorgingen.

“Sie schnappen sie, ihre Anführer, das sind Anarchisten, das sind keine Demonstranten … das sind Menschen, die unser Land hassen, und wir werden nicht zulassen, dass es vorwärts geht”, sagte Trump.

Er stellte fest, dass die Kriminalität in New York City um 348 Prozent gestiegen ist, wobei er insbesondere die Geschichte einer Frau aus Brooklyn zitierte, die achtmal tödlich getroffen wurde, nachdem sie einen Mann gebeten hatte, das Schießen von Feuerwerkskörpern in den Straßen einzustellen.

“Das ist nicht unsere Zivilisation, es geht nicht um uns”, sagte Trump.

Der Präsident nannte auch die Zahl der Todesopfer in Chicago.

“Würden Sie sagen, dass sie nach diesem Wochenende Hilfe brauchen?” fragte er und bezog sich dabei auf die neuesten Zahlen der Schießereien am Wochenende.

Trump reagierte auf Berichte, wonach das Heimatschutzministerium die Entsendung von etwa 150 Agenten in die Stadt Chicago vorbereitet.

Er spekulierte, dass Polizeibeamte von Führern der Demokraten, die eigentlich “Angst” vor den Anarchisten in ihren Zitaten hätten, an der Ausübung ihrer Arbeit gehindert würden.

“Ja, sie sind schwach, aber sie haben Angst vor diesen Leuten”, sagte er.

Trump sagte, er werde nicht tatenlos zusehen, wie die Welle der Kriminalität in den Städten Amerikas um sich greift.

“Ich werde etwas tun, das kann ich Ihnen sagen”, sagte er.

Im Fall von Portland, so Trump, nahmen Demonstranten die Stadt 51 Tage lang auseinander, bevor er beschloss, zu handeln, nachdem es der staatlichen und lokalen Führung nicht gelungen war, die Ordnung wiederherzustellen.

Der Präsident sagte, dies sei nur ein weiteres Beispiel dafür, wie die Demokraten das Land nicht schützen würden, wenn der ehemalige Vizepräsident Joe Biden die Wahl gewinnen würde.

“Wissen Sie was, wenn Biden die Wahl gewinnen würde, das ganze Land würde zur Hölle fahren und wir werden nicht zulassen, dass es zur Hölle fährt.