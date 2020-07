Italien: Polizei sprengt Psycho-Sekte, die 30 Jahre lang sexuellen Kindesmissbrauch praktizierte

Quelle: Gettyimages.ru © Katarzyna Bialasiewicz

Er versprach jungen Frauen den Eintritt in eine “magische, fantastische und geheime Welt” und “das Anzünden des inneren Feuers”. Mit diesen Lügengeschichten soll ein 77-jähriger Mann mehr als 30 Jahre lang eine Sekte im Norden Italiens angeführt haben.

Die mutmaßliche Sekte wurde nach zweijährigen Ermittlungen gesprengt, teilte die Polizei in Novara am Montag mit. Die Strafverfolgungsbehörden führten am Wochenende Dutzende von Durchsuchungen im ganzen Land durch, hauptsächlich im Norden Italiens, darunter in Novara, Mailand, Genua und Pavia. Opfer der Sekte waren junge Frauen, teilweise noch minderjährig. Sie sollen sexuell…..