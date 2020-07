Guterres warnt vor neuem Modell für eine Globale Regierung – Umverteilung von ‘Macht und Reichtum’.

breitbart.com

Während die Welt weiterhin mit den tödlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie zu kämpfen hat, sagte UNO-Generalsekretär Antonio Guterres, dass in ihrem Gefolge nur eines sicher sei: “ein neues Modell der globalen Regierungsführung” kommt, und die globalistische Organisation tut alles, was sie kann, um dies zu beschleunigen.

Der portugiesische Sozialist machte seine Vorhersage am Samstag, als er die Nelson-Mandela-Vorlesung hielt und von der Notwendigkeit sprach, dass die UNO “die riesigen Lücken in den Regierungsstrukturen und ethischen Rahmenbedingungen”, die die Epidemie offenbart hat, angehen müsse. Er sagte:

Um diese Lücken zu schließen und den Neuen Gesellschaftsvertrag möglich zu machen, brauchen wir einen New Global Deal, um sicherzustellen, dass Macht, Reichtum und Chancen auf internationaler Ebene breiter und gerechter geteilt werden.

Ein neues Modell für die globale Regierungsführung muss auf der vollen, integrativen und gleichberechtigten Teilnahme an globalen Institutionen basieren.

Ein “New Global Deal”, der auf einer fairen Globalisierung, auf den Rechten und der Würde jedes Menschen, auf einem Leben im Gleichgewicht mit der Natur, auf der Berücksichtigung der Rechte zukünftiger Generationen und auf einem Erfolg basiert, der in menschlichen und nicht in wirtschaftlichen Maßstäben gemessen wird, ist der beste Weg, dies zu ändern.

Der weltweite Konsultationsprozess rund um den 75. Jahrestag der Vereinten Nationen hat deutlich gemacht, dass die Menschen ein globales Regierungssystem wollen, das ihnen gerecht wird.

Guterres umriss dann seinen Plan für die Zukunft der Welt und zitierte seinen “New Global Deal”, der basieren soll auf “einer fairen Globalisierung, auf den Rechten und der Würde jedes Menschen, auf einem Leben im Gleichgewicht mit der Natur, auf der Berücksichtigung der Rechte zukünftiger Generationen und auf Erfolg, der sich an menschlichen und nicht an wirtschaftlichen Maßstäben misst, das ist der beste Weg, dies zu ändern”.

Der 71-jährige Berufsbürokrat behauptete, ein “weltweiter Konsultationsprozess rund um den 75. Jahrestag der Vereinten Nationen habe deutlich gemacht, dass die Menschen ein globales Regierungssystem wollen, das ihnen gerecht wird”.

Er behauptete auch, es sei an der Zeit, dass die “Entwicklungsländer” eine weitaus stärkere Stimme in globalen Entscheidungsprozessen hätten. Diese Reform der internationalen Regierungsführung wird mit einer finanziellen Entlastung und einem Schuldenerlass für Länder in Schwierigkeiten verbunden sein. sagte er:

Die Reform der Schuldenarchitektur und der Zugang zu erschwinglichen Krediten muss den Ländern fiskalischen Spielraum schaffen, um Investitionen in die gleiche Richtung zu lenken.

Es ist nicht das erste Mal, dass Guterres, Mitglied der Sozialistischen Partei Portugals, der von 1995 bis 2002 Premierminister Portugals war, von seinem Wunsch sprach, die Welt nach sozialistischen Prinzipien neu zu gestalten.

Wie Breitbart News berichtete, forderte er Anfang dieses Monats “eine robustere globale Regierungsführung” und fügte die Weltbank und den Internationalen Währungsfonds (IWF) sowie regionale Behörden wie die Afrikanische Union und die Europäische Union (EU) zu einer Liste von Organisationen hinzu, von denen er sagt, dass sie “Ordnung” in eine zukünftige Welt bringen können, die durch die Coronanvirus-Pandemie gestört wird.

In einem Aufsatz mit dem Titel “Globaler Weckruf” sagte der nicht gewählte Leiter des globalistischen Gremiums: “Vom COVID-19 bis zur Klimazerrüttung, von der Rassenungerechtigkeit bis zur wachsenden Ungleichheit sind wir eine Welt in Aufruhr”.

Seine Lösung für diese Unruhen sind mehr große Regierungen und mehr bürokratische Institutionen an mehr Orten, die über die UNO und ihre zahlreichen Agenturen bereitgestellt werden, die alle durch die Beiträge der Steuerzahler auf der ganzen Welt finanziert werden.