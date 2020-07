Große Lücken im Narrativ der Corona-‘Spitzen’

Ron Paul

Motorradunfälle führten Covid-Todesfälle an? In der Hektik, Florida als Epizentrum der “zweiten Welle” des Coronavirus-Ausbruchs zu präsentieren, haben sich Regierungsbeamte und ihre Verbündeten in den Mainstream-Medien in lächerliche Tiefen begeben, um die Zahl der Todesopfer zu maximieren. Ein Fernsehsender untersuchte an diesem Wochenende zwei höchst ungewöhnliche Covid-Todesfälle unter 20-Jährigen, und als sie nach Komorbiditäten gefragt wurden, wurde ihnen gesagt, dass ein Opfer keine hatte, weil sein Covid-Tod in Form eines tödlichen Motorradunfalls eintrat.

Leider ist dies kein Einzelfall. Tatsächlich ist die “Spitze”, die den Mainstream in den letzten Wochen beherrscht hat, voll von Beispielen für solche Tricks.

Der Bundesstaat Washington revidierte letzte Woche seine Covid-Todeszahlen nach unten, als sich herausstellte…..