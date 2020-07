Eine Billion Dollar sind nicht genug? Pentagon fordert Erhöhung der NATO-Ausgaben “zur Abschreckung Russlands”.

US-Verteidigungsminister Mark Esper forderte laut einer Pressemitteilung des Pentagon eine Erhöhung der NATO-Ausgaben, um Washingtons “wichtigsten strategischen Konkurrenten”, darunter Russland, einzudämmen.

“Wir müssen Russland abschrecken. Wir müssen die NATO stärken und unsere Partner im Hinblick auf die Zukunft noch einmal aufwerten”, sagte Esper am Samstag in einem Telefoninterview.

Er beschrieb Russland als “eine etwas geringere Herausforderung als China”, von dem der Chef des Pentagon behauptete, es habe “den Ehrgeiz, die USA mit Sicherheit aus der Region und vorzugsweise auf der globalen Bühne zu verdrängen”.

Unter Bezugnahme auf die NATO bezeichnete Esper sie als “Schlüssel-Militärbündnis” in Europa und fügte hinzu, dass die USA weiterhin mit ihren Verbündeten zusammenarbeiten sollten, “um die Bereitschaft der NATO aufzubauen”.

“Das betrifft alles, angefangen bei der Sicherstellung, dass unsere Verbündeten und Partner mindestens 2 Prozent ihres [Bruttoinlandsprodukts] zur Verteidigung beitragen. In den letzten Jahren haben wir in dieser Hinsicht große Fortschritte gemacht, aber es muss noch viel, viel mehr getan werden”, betonte er.

Esper sagte, dass “die Ausgabenerhöhung der NATO willkommen ist” und dass das Geld “in Fähigkeiten zur Abschreckung geleitet werden muss”. Die Mitgliedsstaaten des Bündnisses haben sich konsequent dazu verpflichtet, die Zwei-Prozent-Hürde bis 2024 zu erreichen, wobei Deutschland sagte, es hoffe, das Ziel bis 2031 zu erreichen.

Die Äußerungen des Chefs des Pentagon kamen einige Wochen nachdem NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg inmitten der Angst vor einem neuen Wettrüsten den “Glauben des Bündnisses an die Stärkung der Beziehungen zu Moskau” unterstrichen hatte.

“Wir glauben an den Dialog mit Russland. Wir glauben fest an Rüstungskontrolle. Ein neues Wettrüsten wird gefährlich und sehr kostspielig sein. Deshalb arbeiten wir weiterhin hart für die Rüstungskontrolle mit Russland, und das ist Teil dessen, was wir den zweigleisigen, dialogischen Ansatz gegenüber Russland nennen”, sagte er Reportern Anfang Juli.