Corona in Deutschland: Maskenpflicht soll bis zur Impfung bleiben

Bild von Klaus Hausmann auf Pixabay

Das Coronavirus verbreitet sich weltweit so schnell wie nie zuvor. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) meldete in der Nacht zum Sonntag einen Rekord bei den Neuinfektionen.

In 24 Stunden seien fast 260.000 neue Erkrankungen registriert worden. Zuletzt hat die Zahl der neu registrierten Fälle vor allem in den USA, Brasilien, Indien und Südafrika zugenommen. Allein aus den USA wurden fast 75.000 Neu-Infektionen gemeldet, so dass die Gesamtzahl dort auf 3,63 Millionen kletterte. Fast 140.000 Tote wurden gezählt.

In Brasilien haben sich über zwei Millionen Menschen infiziert, 78.000 sind gestorben. Deutschland dagegen meldet sei Wochen weitgehend stabile Zahlen….