Bloomberg: Zu viel Trump in Bidens Wirtschaftsplan- erinnert an Trumps Konzept «America first»

Der frühere Vizepräsident Joe Biden hat den Wirtschaftsplan, den er dem Land im November anbieten will weiter ergänzt. Eine Reihe von Vorschlägen befasst sich mit neuen öffentlichen Ausgaben, Arbeitsplätzen und Produktion mit dem Schwerpunkt „ Made in America “. Dies beinhaltet einige kluge Maßnahmen, und bis jetzt sieht die Steuerarithmetik – was benötigt wird und wie man dafür bezahlt – gemessen und verantwortungsbewusst aus. Die umfassende wirtschaftliche Botschaft ist jedoch falsch.

Die Medien behaupten, dass einige von Bidens Vorschlägen vernünftig aussehen, aber insgesamt liefert er den Wählern eine äußerst zweideutige Botschaft.

«Im Grunde gibt Biden der Person nach, die er ersetzen möchte. Sein Pitch sagt den Wählern, dass Präsident Trumps «America First» Wirtschaftspopulismus im Prinzip solide ist, es fehlt ihm nur an Vollständigkeit. Dieser Ansatz mag politisch attraktiv sein, aber das macht es nicht richtig. Das Letzte, was die US-Wirtschaft braucht, ist ein effizienterer Trump», heißt es in dem Artikel.

Biden hat Recht mit einigen der Prioritäten, für die jedoch zusätzliche Ausgaben in Höhe von 700 Milliarden US-Dollar erforderlich sind. Gleichzeitig präsentiert er alles als Teil der protektionistischen Strategie, die Trump gefördert hat.

«Es betont unermüdlich «Buy American» bei Bundeskäufen», fährt Bloomberg fort. «Biden geht so weit, den Jones Relic Act zu verteidigen, der zu erheblichen Kosten für US-amerikanische Produzenten und Verbraucher nur Fracht unter US-Flagge zwischen US-Häfen vorschreibt».

