USA: Ein beängstigende Analyse eines schwellenden Bürgerkriegs

Terrorzellen der Black Lives Matter werden”bewaffnete Flash-Mob”-Mordanschläge auf weiße Gemeinden verüben, während das korporative Amerika die Finanzierung illegaler Waffen bereitstellt

Ein Bürgerkrieg ist nun in Amerika unvermeidlich, da linke Terrorgruppen wie Antifa und Black Lives Matter immer selbstbewusster werden. Dank 269 Unternehmen, die Hunderte von Millionen Dollar in ihre Hände halten, von denen einige zum Kauf von automatischen Waffen verwendet werden, die von China in die Vereinigten Staaten geschmuggelt werden.

Update: Der chinesische Waffenschmugglerring hat sich nun auch auf Louisville, Kentucky und Detroit ausgedehnt, beides Dreh- und Angelpunkte der Rekrutierung von Black Lives Matter-Terroristen, sowie auf die militanten schwarzen Gruppen der NFAC, die bereits in Formation marschieren, Waffen schwingen und weiße Fahrzeuginsassen bedrohen.

Es ist keine Übertreibung zu behaupten, dass McDonald’s, Netflix, Google, Nike, Apple und andere bekannte Marken jetzt offen linke terroristische Operationen in Amerika unterstützen. Und sie entschuldigen sich nicht dafür. Dies ist das neue Amerika, in dem die Technikgiganten, die Medien und die Konzerne sich mit linken Terroristen verbünden, die offen zur Tötung der Polizei, zur Hinrichtung der Weißen und zum Sturz der Regierung aufrufen.

Faktenprüfung: Black Lives Matter wird von ausgebildeten marxistischen Anarchisten wie Alicia Garza, Patrisse Cullors und Opal Tometi geleitet. Via Law Enforcement Today::

Laut Patrisse Cullors in einem Interview im Jahr 2015:

“Ich selbst und vor allem Alicia sind ausgebildete Organisatoren. Wir sind ausgebildete Marxisten”.

Was Opal Tometi betrifft, so ist sie eng persönlich mit Nicolas Maduro, dem marxistischen Diktator Venezuelas, befreundet. Wenn Sie mit der Schreckensherrschaft des Diktators Maduro nicht vertraut sind, lesen Sie es bitte nach.

Das Ziel von Black Lives Matter ist es, den vollständigen Sturz der Vereinigten Staaten von Amerika zu erreichen, die durch ein marxistisches autoritäres Regime ersetzt werden sollen, in dem Weiße hingerichtet, Kirchen niedergebrannt und korporativ-faschistische Autoritaristen (wie Google, Facebook, Disney usw.) die versklavte Nation regieren, in der Gedankenverbrechen mit dem Tod bestraft werden und jede Rede stark zensiert und vom Regime kontrolliert wird.

Die Struktur des kommenden Bürgerkriegs: Flashmobs schwer bewaffneter Black Lives Matter-Terroristen, die mit Vollauto-Waffen ausgerüstet sind, finanziert von der amerikanischen Wirtschaft

Der kommende Bürgerkrieg wird jedoch nicht so strukturiert sein wie der Bürgerkrieg des 19. Jahrhunderts, in dem Norden gegen Süden kämpfte. Ein moderner Bürgerkrieg wird dezentralisiert sein, sich schnell entfalten und…….