Trump: Fauci ist ein “kleiner Panikmacher”.

Trump bestätigte seine früheren Behauptungen, dass das Virus “irgendwie einfach verschwinden wird”, und sagte: “Irgendwann werde ich Recht haben.

Präsident Trump sagte am Sonntag, das der führende Experte für Infektionskrankheiten der Nation, Anthony Fauci, ein “kleiner Panikmacher” sei, bestritt aber, dass das Weiße Haus inmitten steigender Coronavirus-Fälle in einer Reihe von Staaten eine Kampagne gegen ihn führt.

Trump machte diese Bemerkung, nachdem Chris Wallace, Moderator von “Fox News Sunday”, den Präsidenten gebeten hatte, auf den Facebook-Post von Daniel Scavino, dem stellvertretenden Stabschef für Kommunikation im Weißen Haus, zu antworten, in dem Fauci als Wasserhahn dargestellt betitelt wurde und der Experte laut Wallace als “undicht” und “Panikmacher” bezeichnet wurde.

“Nun, ich weiß nicht, ob er ein Leck hat. Er ist ein wenig ein Panikmacher”, sagte er. “Das ist schon in Ordnung. Er ist ein kleiner Panikmacher.”

Trump sagte, er habe ein gutes Verhältnis zu Fauci gehabt, aber er wies auch darauf hin, dass sich der Arzt in Bezug auf Aspekte der Krise geirrt habe, und bemerkte, dass er irgendwann in der Vergangenheit das Tragen von Masken nicht empfohlen habe.

“Dr. Fauci sagte Anfangs: ‘Das geht vorbei. Machen Sie sich darüber keine Sorgen. Das geht vorbei. Er hatte Unrecht”, sagte Trump, nachdem er gesagt hatte, dass er eine “großartige Beziehung zu ihm” habe. “Dr. Fauci sagte: ‘Beschuldigen Sie China nicht. Beschuldigen Sie China nicht. Das habe ich getan. Dann gab er zu, dass ich Recht hatte.”

Als Wallace fragte: “Warum in aller Welt sollte Ihre Regierung zu diesem Zeitpunkt an einer Kampagne beteiligt sein, um Dr. Fauci zu diskreditieren”, antwortete Trump sofort: “Weil wir es nicht sind.

“Dr. Fauci hat einige Fehler gemacht”, sagte Trump. “Aber ich habe gestern ausführlich mit ihm gesprochen. Ich habe eine sehr gute Beziehung zu Dr. Fauci.”

Fauci hat das, was er als Angriffe des Weissen Hauses gegen ihn gesehen hat, kritisiert. Er sagte, er verstehe nicht, warum sie geschehen, und argumentierte, dass es Trump schadet.

“Letztendlich schadet es dem Präsidenten, das zu tun”, sagte Fauci in einem Interview mit The Atlantic Anfang dieser Woche. “Wenn der Stab so etwas veröffentlicht und die gesamte Wissenschafts- und Pressegemeinschaft sich dagegen wehrt, schadet es letztlich dem Präsidenten”, sagte Fauci in einem Interview mit The Atlantic Anfang dieser Woche.

Der Handelsberater des Weißen Hauses, Peter Navarro, schrieb in USA Today eine Stellungnahme, in der er sagte, Fauci liege bei “allem”, worüber er mit ihm interagiert habe, falsch. Trump antwortete, dass Navarro “das nicht tun sollte”.

Fauci, der Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases, nannte die Angriffe im Atlantic-Interview auch “bizarr”, “Unsinn” und “völlig falsch”.

Während des Fox-Interviews sagte Wallace an einer Stelle, Trump habe auch Fehler bei der Reaktion auf die Coronavirus-Krise gemacht,

“Ich schätze, jeder macht Fehler”, antwortete Trump.

Trump bestätigte seine früheren Behauptungen, dass das Virus “irgendwie einfach verschwinden wird”, und sagte: “Irgendwann werde ich Recht haben.