MARKmobil Aktuell – Guten Morgen, ihr Sturm ist da

Für viele Mafiosi gibt es in diesen Tagen ein sehr lautes Erwachen. Die Polizei steht in der aufgebrochenen Tür und nimmt die Ganoven mit. Weltweit geht es dem Organisierten Verbrechen an den Kragen: Cosa Nostra, Camorra, ‘Ndrangheta – sie alle kriegen Besuch. Es wird aufgeräumt.

Der Zufall ist längst mathematisch unmöglich geworden: Es ist ein gemeinsamer Sturm! Weltweit greifen die Staaten mit harter Hand nach den Mafiabanden, die jahrzehntelang alle Kassen geplündert haben. Berge von Bargeld, Säckeweise Luxusuhren, ja ganze Bauernhöfe werden beschlagnahmt. Auch in Deutschland ist die Polizei erfolgreich.