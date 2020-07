Japan gibt seinen Unternehmen Geld, damit sie China verlassen

Japans Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie stellte am Freitag die erste Gruppe japanischer Unternehmen vor, die Subventionen für die Verlagerung der Produktion aus China nach Südostasien oder Japan erhalten.

Siebenundachtzig Unternehmen oder Gruppen werden insgesamt 70 Milliarden Yen (653 Millionen Dollar) für die Verlagerung von Produktionslinien erhalten, um Japans Abhängigkeit von seinem großen Nachbarn zu verringern und widerstandsfähige Lieferketten aufzubauen.

Dreißig davon werden die Produktion nach Südostasien verlagern, darunter Hoya, das Festplattenteile herstellt, es wird nach Vietnam und Laos umziehen.

Sumitomo Rubber Industries wird Nitrilkautschuk-Handschuhe in Malaysia herstellen, während Shin-Etsu Chemical die Produktion von Seltene-Erden-Magneten nach Vietnam verlagern wird.

Die anderen 57 Projekte werden nach Japan verlegt.

Der Haushaltswarenhersteller Iris Ohyama stellt derzeit in chinesischen Werken in der Hafenstadt Dalian, Provinz Liaoning, und in Suzhou, westlich von Shanghai, Gesichtsmasken aus Vliesstoff und anderen Hauptmaterialien her, die von chinesischen Unternehmen bezogen werden.

Mit Hilfe von Subventionen wird das Unternehmen in seiner Kakuda-Fabrik an seinem Heimatstandort in der Präfektur Miyagi im Norden Japans mit der Produktion von Gesichtsmasken beginnen. Das gesamte Material wird vor Ort vorbereitet, unabhängig von ausländischen Lieferanten.

Der Hersteller von Hygieneprodukten, Saraya, zu dessen Angebot auch alkoholbasierte Desinfektionsmittel gehören, kommt ebenfalls für die Subvention in Frage.

Zu den geförderten Unternehmen gehören Hersteller von Flugzeugteilen, Autoteilen, Düngemitteln, Medikamenten und Papierprodukten, wobei auf der Liste so große Namen wie Sharp, Shionogi, Terumo und Kaneka stehen.

Die Regierung hat im Nachtragshaushalt 2020 mehr als 220 Milliarden Yen für die Schaffung eines Subventionsprogramms vorgesehen, um Unternehmen zur Verlagerung von Produktionsstätten nach Japan zu ermutigen. Von diesem Betrag wurden 23,5 Milliarden Yen für die Förderung der Diversifizierung von Produktionsstätten von China nach Südostasien bereitgestellt.

Zu Beginn des Coronavirus-Ausbruchs sah sich Japan einer ernsthaften Herausforderung bei der Beschaffung von Artikeln wie Masken gegenüber, von denen viele aus China stammen.

