DIE SPANISCHE GRIPPE: Der Impfstoff, was 50.000.000 Menschen getötet hat

Innerhalb weniger Wochen sind die Krankenstationen voll: Grippekranke in der Militärbasis Fort Riley in Kansas.Bild: dpa/National Museum of Health and Me

Die Influenza von 1918: SEHR WENIGE MENSCHEN erkennen, dass die spanische Influenza von 1918, die schlimmste Epidemie, die jemals in Amerika aufgetreten ist, die Folge der massiven landesweiten Impfkampagne war. Viren waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt, daher teilten die Ärzte den Menschen mit, dass die Krankheit durch Keime verursacht wurde. Keime, Bakterien und Viren sowie Bazillen und einige andere unsichtbare Organismen sind die Sündenböcke, die die Ärzte gerne für die Dinge verantwortlich machen, die sie selber nicht verstehen.

Wenn wir in die Geschichte dieser Grippeperiode von 1918 zurückblicken, werden wir sehen, dass sie kurz nach dem Ende des Ersten Weltkriegs plötzlich auftrat, als amerikanische Soldaten aus Übersee nach Hause zurückkehrten, obwohl es einen Hinweis darauf gab, dass….