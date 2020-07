Was diese Epidemiologen der Gesellschaft angetan haben, ist unbegreiflich. Früher gab es Buffets mit allem, was man essen konnte, und ein Sonntagsbrunch war oft der Höhepunkt der Woche. Heute ist jeder Fremde Mensch und jede Salatzange der Gemeinschaft zu einer Bedrohung unserer Existenz geworden. Buffets gehören der Vergangenheit an, und ihre bloße Existenz bedroht unser Leben. Masken schützen nicht, da sie behaupten, dass man sich einen Virus einfangen kann, wenn man etwas nur berührt, was es heute rechtfertigt, dem physischen Geld ein Ende zu setzen, obwohl es seit dem 7. Jahrhundert v. Chr. in Gebrauch ist.

Viele Restaurants sind am Ende, und das wirkt sich auch auf Hochzeiten aus, nicht weniger auf Beerdigungen. Der Philosoph Friedrich Nietzsche (1844-1900) war sehr antireligiös, und es scheint, dass seine Ideen die Empfehlungen von Epidemiologen eingefangen haben. Diese Menschen haben die Zivilisation völlig zerstört, vom Sport bis hin zu einem einfachen Essens-Buffet, diese unsichtbaren Fäden, die die Gesellschaft zusammenhalten und funktionieren lassen haben sie durchtrennt und nirgendwo am Horizont sieht es nach einer Rückkehr zur Normalität aus..