Britische Studie zeigt, dass COVID-19-Antikörper schnell verblassen und damit Impfstoffe sinnlos sind

COVID-19 hat immer wieder bewiesen, dass es sich von allen anderen Krankheiten unterscheidet und dass die Prävention der Krankheit eine unglaubliche Herausforderung darstellen wird, da Infektionen den Menschen keine langfristige Immunität gegen die Krankheit verleihen, wie viele gehofft hatten.

Dies geht aus einer Studie hervor, die kürzlich vom Guy’s and St. Thomas’ National Health Service Foundation Trust in London durchgeführt wurde. Die Forscher untersuchten die Immunantwort bei Patienten mit der Krankheit und stellten fest, dass die von ihnen entwickelten Antikörper innerhalb weniger Wochen nach dem Auftreten der Symptome zurück gingen. Das bedeutet, dass sich die Menschen nach der Genesung von der Krankheit durchaus wieder infizieren könnten.

Der Studie zufolge kam es 23 Tage nach dem ersten Auftreten der Symptome bei 60 Prozent der Patienten zu einer starken Antikörperreaktion; 65 Tage später hatten nur noch 16,7 Prozent diese Reaktion. Antikörper sind die Proteine, die Ihr Körper zur Abwehr einer Infektion herstellt. Wenn es hier einen Silberstreif am Horizont gibt, dann ist es die Tatsache, dass diejenigen, die eine schwerere Infektion hatten, eine stärkere und länger anhaltende Antikörperreaktion zeigten.

Die Studie untersuchte 59 Patienten, die positiv auf die Krankheit getestet worden waren, die Mehrheit davon waren Männer. Die Forscher entnahmen von den Patienten sequentielle Serumproben von einem Tag bis 94 Tage nach dem ersten Auftreten der Symptome. Sie untersuchten auch 31 Mitarbeiter des Gesundheitswesens, die sich freiwillig regelmäßigen Antikörpertests unterzogen.

Die Forscher stellten fest, dass die Antikörperreaktion auf COVID-19, die sie feststellten, ähnlich war wie bei anderen Arten menschlicher Coronaviren, solchen saisonalen Coronaviren, die mit Erkältung und SARS in Verbindung gebracht werden. Bei diesen Viren neigt die Antikörperreaktion einer Person dazu, für einen Zeitraum zu verblassen, der nur 12 Wochen oder bis zu 34 Monate nach der Infektion betragen kann.

Diese Studie ist nicht nur eine schlechte Nachricht für diejenigen, die an der Krankheit gelitten haben und hoffen, eine Wiederholung zu vermeiden; sie zeigt auch, dass die Entwicklung eines Impfstoffs kompliziert, wenn nicht gar unmöglich sein könnte. Sogar diejenigen mit schweren Infektionen, die länger auf Antikörper reagierten, sahen diese Auswirkungen innerhalb weniger Monate nachlassen. Das könnte zumindest bedeuten, dass, wenn ein Impfstoff entwickelt wird, dieser häufig verabreicht werden muss.

Dr. Mala Maini, ein Virenexperte vom University College London, sagte gegenüber CNN, dass die Studie “darauf hinweist, dass Impfstoffe besser in der Lage sein müssen, hohe Konzentrationen von länger anhaltenden Antikörpern zu induzieren als die natürliche Infektion, oder dass Dosierungen wiederholt werden müssen, um die Immunität aufrechtzuerhalten”.

Andere Studien zeigen ähnliche Antikörper-Probleme

Die britische Studie ist nur der jüngste Beweis dafür, dass die Ansteckung mit COVID-19 nicht bedeutet, dass die Menschen in ihrer Wachsamkeit nachlassen können. Eine Studie aus Spanien ergab, dass nur fünf Prozent der dortigen Bevölkerung trotz eines signifikanten Ausbruchs in diesem Frühjahr Coronavirus-Antikörper hatten. Darüber hinaus ließ ihre Immunität gegen die Krankheit bereits nach wenigen Wochen nach. Das bedeutet, dass 95 Prozent der Bevölkerung des Landes immer noch anfällig für das Virus sind.

Die Studie, die von April bis Juni stattfand, umfasste mehr als 61.000 Teilnehmer und ist damit die bisher größte Studie dieser Art in Europa.

Die Studie kam auch zu dem Schluss, dass die Antikörper in der spanischen Bevölkerung nicht ausreichen, um eine Herdenimmunität zu gewährleisten, was dann der Fall ist, wenn man einer Bevölkerung eine gewisse Exposition gegenüber dem Virus zugesteht, um eine Immunität in der Allgemeinbevölkerung aufzubauen.

Unterdessen ergab eine Studie aus China, die die Antikörperreaktionen von 37 symptomatischen Patienten mit 37 asymptomatischen Personen verglich, dass diejenigen, die keine Symptome hatten, eine schwächere Antikörperreaktion aufwiesen als diejenigen, die Symptome hatten.

Viele Menschen haben sich bereits besorgt über die möglichen Nebenwirkungen eines überstürzten COVID-19-Impfstoffs geäußert, aber das mag fraglich sein, wenn der Impfstoff nicht in der Lage ist, die Menschen überhaupt erst mit einer Immunität gegen die Krankheit zu versorgen.