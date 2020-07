© ZDG/nigelcrane

Die Mineralerde Bentonit hat eine starke Bindungskraft und damit eine entgiftende Wirkung. Aber auch Nebenwirkungen sind möglich, insbesondere wenn Bentonit nicht sachgemäss eingesetzt wird.

Bentonit ist eine besondere Mineralerde

Bentonit ist ein Gesteinsmehl, eine Mineralerde. Der Name Bentonit stammt von jenem Ort, wo man die heilsame und hilfreiche Erde erstmals entdeckte: in Fort Benton, einer kleinen Stadt in Montana, USA. Doch gibt es mittlerweile auch….