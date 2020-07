C. Johnstone geht an Pudels Kern:”Alles muss aufgeklärt werden!”

“”Die in Australien lebende unabhängige Journalistin Caitlin Johnstone fordert eine radikale Aufklärung aller Lügen, die derzeit unser Leben vergiften, und ein radikales, auf Wahrheit gegründetes Umdenken.

“Wenn Kriege mit Lügen angezettelt werden, müssen sie mit der Wahrheit gestoppt wer-den.” Julian Assange

Das menschliche Leben ist verwirrend. Jeder denkende Mensch sollte dazu beitragen, dieVerwirrungen zu beseitigen. Die Menschen brauchen am dringendsten die Auflösung der Verwirrungen und die Aufklä-rung von Verschleierungen. Deshalb muss zuerst die ganze Wahrheit enthüllt werden –über globale Probleme wie verdeckte Machtstrukturen und persönliche Illusionen, die ausWunschvorstellungen im eigenen Unterbewusstsein erwachsen. Für Wahrheitssucher istbeides gleich wichtig. Damit die Menschen gesunden können, müssen sie die volle Wahrheit erfahren, völlig un-abhängig davon, wie unangenehm (oder unerträglich) sie sein könnte – für den einzelnen…..