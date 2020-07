Was will der “Tiefe Staat” mit dem Great Reset erreichen?

Von Peter Koenig

Vermutlich glauben Sie, in einer Demokratie zu leben, tatsächlich liegen ihr Leben und ihrSchicksal aber in den Händen weniger ultra-reicher, ultra-mächtiger und ultra-inhumanerOligarchen. Sie können deren Herrschaft als Tiefen Staat, als “Bestie” oder als irgend et-was anderes Obskures und Ungreifbares bezeichnen. Der Name spielt keine Rolle, wich-tig ist nur, dass die Wenigen, die uns alle unter Kontrolle haben wollen, nur 0,0001 Pro-zent der Weltbevölkerung ausmachen.

Aus Mangel an einer besseren Bezeichnung nennen wir sie einfach “obskure Individuen”.

Diese obskuren Individuen, die den Lauf unserer Welt bestimmen (wollen), wurden nichtgewählt. Wir brauchen sie auch nicht aufzuzählen. Diejenigen, die sehr bekannt sind, ken-nen Sie vermutlich schon. Andere sind und bleiben aber völlig unsichtbar. Als vordersteFront haben sie Strukturen und Organisationen ohne jede rechtliche Grundlage geschaf-fen, die außerhalb des Völkerrechts stehen. Vielleicht gibt es auch mehrere, miteinander…..