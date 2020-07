Realistische und bedenkliche Impfstoffvorhersagen für 2021 – Teil I von III

TERROR Impfung! Die realistischsten und einschüchterndsten Impfstoffvorhersagen für 2021 – Teil I von III

Der momentan stattfindende Schrecken gegenüber der Impfstoffe wird noch viel schlimmer werden. Allein in den letzten 20 Jahren hat die Impfstoffindustrie in aller Stille über vier Milliarden Dollar Schadenersatz an Familien gezahlt, deren Kinder jetzt an Hirnschäden, Neurosen oder irgendeiner Form von Autismus-Spektrum-Störung leiden. Es ist alles eine Überfülle von Mixturen, die aus gruseligen Labors auf den Markt geworfen werden, in denen Wissenschaftler dafür bezahlt werden, tödliche Chemikalien, Schwermetallgifte und genetisch veränderte Bakterien und Viren zu mischen. Es sind alles nur Experimente, wie der Polio-Impfstoff – und es gibt keinen Beweis dafür, dass sie überhaupt noch helfen, wenn sie den überhaupt noch funktionieren. Das ist erst der Anfang. Die Dinge ändern sich rasch, und die Zukunft steht vor der Tür. Die Sci-Fi-Zukunft der Impfstoffe und Mikrochips ist eine Horrorgeschichte, die dabei ist, Wirklichkeit zu werden, wie die britische Science-Fiction-Serie Black Mirror. Erinnert sich jemand an die Episode mit dem Titel “The Entire History of You?

Die ZUKÜNFTIGE Sci-Fi- HORRORSHOW von Impfstoffen, die Mikrochips zur GPS-Verfolgung enthalten, plus “kontrollierte Freisetzung” von Virusstämmen und Abtreibungs-/Sterilisationsmedikamenten

In der oben erwähnten Sci-Fi-Episode “Black Mirror” sehen wir die Implantation eines “Korn”-Chips, der jedoch hinter dem Ohr implantiert wird, anstatt durch einen Impfstoff injiziert zu werden. Weil der Chip so hochtechnologisch ist, kann er aufzeichnen, was der Mensch sieht und hört. Das mag für Ihre Vorstellungskraft eine Science-Fiction-Aufgabe sein, aber in Schweden gibt es derzeit einen Inkubator “Epicenter”, in dem ein RFID-Mikrochip (in der Größe eines Reiskorns) in die Mitarbeiter eingebettet wird, so dass diese Mitarbeiter den Drucker bedienen, Türen öffnen und Zugang zu Veranstaltungen erhalten können, wie ein interner Schlüssel. Im Ernst. Sehen Sie sich an, wie stolz diese Schaffe darauf sind, dass der Chip eingebettet wird.

Dann kann die Regierung Sie wie ein Terrorist überall verfolgen und Ihren eingebetteten Mikrochip mit Drohnen verbinden, die darauf programmiert sind, Proteste, Ausschreitungen oder sogar offizielle erzählerische Dissidenten zu “kontrollieren”.

Allerdings gibt es bereits einen subdermalen RFID-Chip, der über eine interne Batterie verfügt und Ihre Temperatur messen und die Ergebnisse…..



