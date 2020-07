USA weckt den Drache und kündigt umfassenden Unterstützung für Chinas Rivalen an

Die USA kündigt eine Politik der umfassenden Unterstützung für Chinas Rivalen in Territorialstreitigkeiten an

Die Vereinigten Staaten kündigten an, dass sie “alles in ihrer Macht Stehende” tun werden, um Chinas Rivalen in territorialen Streitigkeiten zu unterstützen, und legten dabei eine einheitliche, offen feindselige Politik gegenüber Peking fest.

Wir werden Länder auf der ganzen Welt unterstützen, die anerkennen, dass China auch ihre gesetzlichen Gebietsansprüche verletzt hat, auch wenn es um maritime Ansprüche handelt”, sagte US-Außenminister Mike Pompeo laut PressTV am Mittwoch auf einer Pressekonferenz. Wir werden ihnen die Hilfe zukommen lassen, die wir ihnen bieten können, sei es in multilateralen Gremien, sei es in der ASEAN, sei es durch rechtliche Antworten, wir werden alle uns zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen”, sagte er mit Bezug auf den Verband Südostasiatischer Nationen.

Die ASEAN-Staten sind, Brunei, Kambodscha, Indonesien, Laos, Malaysia, Myanmar, die Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam an. Einige dieser Länder sind im Südchinesischen Meer in territoriale Streitigkeiten mit China verwickelt. Japan, ein weiterer Verbündeter der USA, ist im Ostchinesischen Meer in einer Reihe mit China eingeschlossen.

Als Reaktion auf die Bemerkungen von Pompeo kündigte Vietnam an, dass es jede völkerrechtskonforme Sichtweise auf das Südchinesische Meer begrüße.

“Frieden, Stabilität, Zusammenarbeit und Entwicklung im Südchinesischen Meer sind die gemeinsamen Bestrebungen und Ziele der Länder in der Region und der internationalen Gemeinschaft”, bemerkte die Sprecherin des vietnamesischen Außenministeriums, Le Thi Thu Hang.

Pompeos Äußerungen am Mittwoch waren die jüngste eindringliche Erklärung der Regierung von US-Präsident Donald Trump, China herauszufordern, das er im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen in den USA im November zunehmend als Feind betrachtet.

Am Montag kündigten die Vereinigten Staaten an, dass sie Pekings Streben nach Ressourcen im Südchinesischen Meer als “illegal” behandeln würden. Die Vereinigten Staaten haben auch damit gedroht, wegen der Vorwürfe der Ausbeutung von Offshore-Ressourcen im Südchinesischen Meer Sanktionen gegen China zu verhängen. China knallte die frühere Ablehnung der USA bezüglich ihrer territorialen Integrität nieder und forderte Washington auf, sich nicht mehr in regionale Angelegenheiten einzumischen.

Jährlich werden Waren im Wert von Billionen von Dollar durch das Südchinesische Meer transportiert. Die Vereinigten Staaten schicken routinemäßig Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge ins Südchinesische Meer, um ihr so genanntes “Recht” auf “Schifffahrtsfreiheit” geltend zu machen, was zu Spannungen mit China führt.

Die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und China haben den tiefsten Stand seit Jahrzehnten erreicht. Die beiden befinden sich in einer Reihe von Fragen im Streit, darunter Handel, Hongkong, Taiwan und die Coronavirus-Pandemie neben dem Südchinesischen Meer, wobei alle diese Fragen durch die imperialistische Politik Washingtons verursacht werden.