Regierungen und Medien produzieren psychologischen Terrorismus

Jeder, der jemals einen Kurs in Psychologie belegt hat, wird erkennen, dass das, was die Medien und die Regierung tun, eindeutig psychologischer Terrorismus ist, der anscheinend darauf abzielt, die Fesseln der Zivilisation bis in den Kern zu durchbrechen. Zivilisation wird dadurch geschaffen, dass Menschen zusammenkommen und sich verbinden. Dies ist die Grundlage einer Zivilisation, die auf einem gegenseitigen Nutzen für alle beruht. Die Zivilisation beginnt ihren Niedergang, wenn die Regierung die Grenze überschreitet und sich als Schöpfer der Zivilisation in ihrer wahnhaften Machtwelt sieht.

Was derzeit mit Hilfe der linken Presse unternommen wird, ist das absichtliche Einflößen einer alles durchdringenden Furcht. Der dabei in Erscheinung tretende Wahn kennt keine Grenzen, denn sie sind der Überzeugung, dass sie mit dem Ziel des Sieges um jeden Preis das Fundament der Zivilisation nach Belieben…..