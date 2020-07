P(l)andemie: Steht Akt #2 kurz bevor?

picture alliance.Hollandse Hoogte

Das Global Prepardness Monitoring Board (GPMB) der WHO hat im September letzten Jahres ein Papier mit dem Titel A World At Risk – Annual report on global pepardness for health emergencies – Global Prepardness Monitoring Board (Eine Welt in Gefahr – Jahresbericht zur globalen Bereitschaft für Gesundheitsnotfälle – Global Prepardness Monitoring Board) veröffentlicht.

Dort lesen wir auf Seite 10 folgendes:

Fortschrittsindikator(en) bis September 2020:

[…] Die Vereinten Nationen (einschliesslich der WHO) führen mindestens zwei systemweite Trainings- und Simulationsübungen durch, darunter eine Übung zur Abdeckung der absichtlichen Freisetzung eines tödlichen Atemwegserregers. Hier weiter…..