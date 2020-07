Neue Studie sieht einen starken Rückgang der Weltbevölkerung

Die Erdbevölkerung wird in 44 Jahren mit rund 9,7 Milliarden Menschen ihren Höchststand erreichen, bevor sie wieder zu schrumpfen beginnt, so Wissenschaftler, die voraussagen, dass Nigeria schließlich mehr Menschen beherbergen wird als China. Nach 2064 wird die Gesamtzahl der Menschen aufgrund des Rückgangs der Zahl der Kinder, die die Menschen bekommen, zu sinken beginnen und bis zum Jahr 2100 um 900 Millionen auf 8,8 Milliarden zurückgehen. In den kommenden Jahrzehnten werden die älteren Bürger in vielen Ländern schneller sterben als sie ersetzt werden, und die Bevölkerung wird schrumpfen. In einigen Ländern, darunter Japan, Spanien und Thailand, werden ihre Gemeinschaften um schwindelerregende 50 Prozent oder mehr schrumpfen…..

