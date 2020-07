Eine Propaganda für drei! Anscheinend stiehlt der fiese alte Putin unseren magischen Impfstoff

Anscheinend stiehlt der fiese alte Putin unseren magischen Impfstoff, um das ‘tödliche Virus’ zu bekämpfen…

Bild:off-guardian.org

Der Guardian und all die anderen vorhersehbaren Stimmen berichten derzeit, dass russische “staatlich geförderte Hacker” versucht haben, “medizinische Geheimnisse” von britischen Pharmaforschern zu stehlen.

Zum jetzigen Zeitpunkt bieten sie keine Beweise, aber es dient als gute Lehrübung in den Techniken moderner Propagandisten.

Zunächst der Mangel an Beweisen. Beachten Sie den Guardian-Artikel, beachten Sie das völlige Fehlen von Quellen oder Referenzen. Es gibt keinen Link, nichts. Es gibt dort keinen Inhalt außer den nachplappernden Worten britischer Regierungsbeamter, deren Ehrlichkeit und/oder Kompetenz nie in Frage gestellt wird.

Zweitens, die Lügen durch Unterlassung. Sie erwähnen z.B. nicht die Enthüllungen von Vault 7 aus Wikileaks, dass die CIA/Pentagon eine Technologie entwickelt haben, um einen ihrer eigenen Cyberangriffe die von überall auf der Welt ausgeführt werden können, Russland eingeschlossen, als einen feindlichen Akt erscheinen zu lassen. Dies sind eindeutig lebenswichtige Informationen.

Drittens, das Multitasking. Wenn Sie eine riesige rote Lüge auf Ihre Titelseiten spritzen, ist es immer am besten, wenn Sie sie diese für mehrere Agenden gleichzeitig einsetzen. Tatsächlich ist eine nicht unterstützte Aussage, die gleichzeitig mehreren staatlich gestützten Erzählungen dient, eines der verräterischen Zeichen von Propaganda.

Mit dieser einen völlig unbestätigten Behauptung untermauert der Guardian – oder besser gesagt, die Leute, die dem Guardian sagen, was er sagen soll – drei Erzählungen:

2: Förderung des Impfstoffs. Der Impfstoff ist im Kommen. Er wird wahrscheinlich obligatorisch sein, er wird sicherlich unzureichend getestet worden sein, wenn er überhaupt getestet wird. Sie brauchen etwas Werbung für den Impfstoff, und nichts verkauft sich besser als “unser Impfstoff ist so gut, dass die Leute versuchen, ihn zu stehlen”.

3: Am wichtigsten ist – die Aufwertung der Idee, dass Sars-Cov-2 eine einzigartige globale Bedrohung darstellt, die uns alle in Gefahr bringt. Die unausgesprochene Annahme ist, dass Russland unsere Forschung stehlen muss, weil das Virus so gefährlich ist, dass wir alle davor Angst haben müssen… obwohl es für die große Mehrheit der Menschen harmlos ist.