Die Schweiz hat zwei Gesichter: Da ist auf der einen Seite ihr Einsatz für Frieden, Menschenrechte und Sicherheit in der Welt. Auf der anderen Seite der Bilanz finden sich Kriegsmaterialexporte, Finanzierung von Waffengeschäften, Milliardeninvestitionen in Rüstungskonzerne und skrupellose Geschäfte von Firmen mit Sitz in der Schweiz. Im „Schweizer Namen“ werden u.a. verbotene Waffensysteme finanziert — als wären die erlaubten nicht schon schlimm genug — und Landarbeiter in Peru mit Blei vergiftet. Eine Initiative will Schweizer Konzerne jetzt zwingen, die Menschenrechte nicht zu verletzen und die Umwelt nicht zu zerstören.