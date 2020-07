Fünfmal schreibt der „Blick“ das Wort „Schweizer“ über den Täter in einem gewaltsamen Streit zwischen zwei Familien-Clans in Oberwil im Kanton Zug. Aus meiner Sicht muss hier etwas faul sein, wenn der „Blick“ das fünfmal betonen muss. Hören Sie dazu meinen Kommentar in der heutigen Episode.

