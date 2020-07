Trump: “Es wird etwas mit Venezuela passieren”

Quelle: www.globallookpress.com © SMG

US-Präsident Donald Trump kündigte in einem Interview an, etwas werde mit Venezuela geschehen und die USA werden “stark involviert” sein. Den US-Schützling und selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaidó sieht er “Macht verlieren”. Dieser ist zudem in Skandale verwickelt.

US-Präsident Donald Trump hat sich zur politischen Lage in Venezuela bei einem Interview in Miami geäußert, das am Samstag vom spanischsprachigen US-Kanal Telemundo veröffentlicht wurde.

Venezuela war vor 15 Jahren ein reiches Land und ist von zwei Menschen zerstört worden, aber von einem System, einem schrecklichen System, nennen Sie es, wie Sie wollen, aber es ist ein schreckliches System”, sagte der US-Präsident.

Anschließend warnte Trump:…..