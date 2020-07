Tödlicher Lebensschutz

Der Lockdown wird der Öffentlichkeit als einziges Mittel zur Lösung einer weltweiten Gesundheitskrise verkauft. Die verheerenden wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen werden dabei einfach ignoriert. Weltweit ist die Armut auf dem Vormarsch. Der Shutdown der Wirtschaft in vielen Ländern hat Menschenleben in einem dramatischen Ausmaß gekostet. In den Entwicklungsländern herrschen Not und Verzweiflung.