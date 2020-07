Putin träumte davon, die Weltordnung neu zu ordnen

Bild: RONEN ZVULUN / POOL / AFP)

Moskau hat die Möglichkeit, dem Weißen Haus von Zeit zu Zeit durch öffentliche Erklärungen, die so kalibriert sind, dass sie die Aufmerksamkeit von Präsident Trump erregen, Signale zu kritischen Fragen zu geben. Das geschieht gewöhnlich an Sonntagen, wie zum Beispiel am 11. Juli, als der Sprecher des Kremls, Dmitri Peskow, ein kompliziertes Signal übermittelte, das die Aufmerksamkeit auf die wachsende Mutlosigkeit in Moskau lenkte, dass die russisch-amerikanischen Beziehungen in Trümmern liegen.

Vor diesem Hintergrund kommt der Telefonanruf von US-Außenminister Mike Pompeo an seinen russischen Amtskollegen Sergej Lawrow am Montag nicht völlig überraschend, in dem er eine Idee erörterte, die Präsident Wladimir Putin erstmals in einer Rede auf dem Fünften Holocaust-Forum am 23. Januar 2020 in Jerusalem artikuliert hatte – über die dringende Notwendigkeit, eine neue Weltordnung zu choreographieren, und die hohe Verantwortung der ständigen Mitglieder des UN-Rates, darauf durch ein Gipfeltreffen bis September hinzuarbeiten.

Peskow artikulierte Präsident Putins tiefe Besorgnis über Moskaus wichtigstes Anliegen in der heutigen Weltpolitik, das tiefgreifende Auswirkungen auf das……