Neue Pläne des Weltwirtschaftsforums in Davos „Der große Neustart“ Das WEF und der Weg zur Weltregierung

Bildquelle: Andrey VP / Shutterstock.com

Die nächste große Gaunerei trägt den Namen „The Great Reset“ („Der große Neustart“), umgangssprachlich demnächst auch „Der große Sprung nach ganz vorn“ genannt. Ursprünglich trug ein anno 2010 erschienenes Buch diesen Titel, eine der unvermeidlichen Trendetikettierungen eines US-amerikanischen Politikwissenschaftlers, dessen Erkenntnis lautete, es finde derzeit in der westlichen Welt eine geografische Neusortierung zugunsten der urbanen kosmopolitischen Zentren statt, in denen der technologische Wandel Produktivität und Wohlstand in besonderem Maße vereine, während die alten Industriezentren stürben.

Für einen großen Neustart ist das ein bisschen dünn, dachten sich die Macher des World Economic Forum (WEF) – und dehnten den Gültigkeitsrahmen ins wirkliche XXXL. So es Allah und SARS-CoV-2 gefällt, heißt es auf deren Website, werde im Januar 2021 ein sogenannter Zwillingsgipfel „sowohl persönlich als auch…..