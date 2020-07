Mit eiserner Faust rückt der Staat jetzt dem Organisierten Verbrechen zuleibe. Polizei und SEK im Dauereinsatz, die Unterwelt in Panik. Seit Wochen laufen große Razzien in ganz Europa. Selbst erfahrene Beamte staunen oft über die Dimensionen. Vorläufiger Höhepunkt war der gestrige Mittwoch. Heerscharen von Polizisten stürmen dutzende Gebäude – von Stralsund bis Athen. Spektakulärster Fund: Hunderte Kilogramm Gold. Und die nächsten Einsätze sind laut Europol schon in Planung.

