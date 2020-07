Impfstoffaufzeichnungen und Zahlungssystem! Tyrannei mit doppeltem Verwendungszweck! Afrika wird zum Testfeld

Eine neue biometrische Identitätsplattform, die mit der von Gates finanzierten GAVI-Impfstoffallianz und Mastercard zusammenarbeitet, wird in Westafrika eingeführt und COVID-19-Impfungen, bargeldlose Zahlungen und potenzielle Anwendungen bei der Strafverfolgung kombinieren.

Dank einer öffentlich-privaten Partnerschaft zwischen der von Bill Gates unterstützten GAVI-Impfstoff-Allianz, Mastercard und dem von der KI angetriebenen Unternehmen Trust Stamp soll eine biometrische digitale Identitätsplattform, die sich “genau so entwickelt, wie Sie sich entwickeln”, in “einkommensschwachen, abgelegenen Gemeinden” in Westafrika eingeführt werden.

Im Rahmen des Programms, das Ende 2018 zum ersten Mal gestartet wurde, wird die digitale Identitätsplattform von Trust Stamp in den GAVI-Mastercard “Wellness Pass” integriert, ein digitaler Impfdatensatz- und Identitätssystem, das auch mit dem Click-to-Play-System von Mastercard verbunden ist, das auf der KI- und maschinellen Lerntechnologie NuData basiert. Mastercard bekennt sich nicht nur zu seinem Engagement für die Förderung “zentralisierter Aufzeichnungen über Impfungen im Kindesalter”, sondern bezeichnet sich auch als Vorreiter auf dem Weg zu einer “Welt jenseits des Geldes”, und die Partnerschaft mit GAVI markiert einen neuartigen Ansatz zur Verknüpfung eines biometrischen digitalen Identitätssystems, von Impfaufzeichnungen und eines Zahlungssystems zu einer einzigen zusammenhängenden Plattform. Die Bemühungen wurden seit ihrem Start vor fast zwei Jahren durch GAVI-Spendengelder in Höhe von 3,8 Millionen US-Dollar finanziert, zusätzlich zu einer gleich hohen Spende der Bill and Melinda Gates Foundation.

Anfang Juni berichtete GAVI, dass das Wellness-Pass-Programm von Mastercard als Reaktion auf die Coronavirus-Pandemie (COVID-19) angepasst werden soll. Etwa einen Monat später kündigte Mastercard an, dass die biometrische Identitätsplattform von Trust Stamp in den Wellness Pass integriert wird, da das System von Trust Stamp in der Lage ist, biometrische Identität in Gebieten…..