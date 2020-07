Ghislaine Maxwell weigert sich, die Identität ihres geheimen Ehemannes preiszugeben

„Ghislaine Maxwell hat einen geheimen Ehemann, dessen Namen sie sich geweigert hat, preiszugeben, sagten Staatsanwälte am Dienstag bei der Kautionsanhörung der Angeklagten.

Bild: © Fairchild Archive/Penske Media/Shutterstock

Die Einzelheiten der Ehe wurden öffentlich bekannt gegeben, als die Staatsanwälte in New York die frühere Freundin von Jeffrey Epstein beschuldigten, das Ausmaß ihres Vermögens absichtlich zu verbergen, so die New York Post.

“Die Angeklagte versäumte es nicht, in irgendeiner Weise das Fehlen vorgeschlagener Mitunterzeichner einer Anleihe zu beschreiben, und sie erwähnt auch in keiner Weise die finanziellen Verhältnisse oder das Vermögen ihres Ehepartners, dessen Identität sie sich weigerte, den Ermittlungsbehörden zur Verfügung zu stellen”, sagte die stellvertretende US-Staatsanwältin Alison Moe der Bundesrichterin in Manhattan, Alison Nathan, während einer Videokonferenz.

Moe fügte hinzu: “Es gibt keine Informationen darüber, wer diese Anleihe oder ihr Vermögen mitunterzeichnen wird, und es gibt keinerlei Einzelheiten.

Maxwell wird bis zum Prozess hinter Gittern bleiben, nachdem der britischen Prominenz die Kaution wegen Fluchtgefahr verweigert wurde, statt sich der Anklage zu stellen, dass sie vor mehr als zwei Jahrzehnten Mädchen für den Geldgeber rekrutiert habe, um sie sexuell zu missbrauchen, berichtet AP.

Zwei Ankläger von Epstein flehten den Richter an, sie in Haft zu lassen, nachdem sie während einer Videoanhörung vor Gericht in Manhattan auf nicht schuldig in Bezug auf die Anklagepunkte plädiert hatte.

Richterin Nathan sagte, dass selbst die restriktivste Form der Freilassung nicht ausreichen würde, um sicherzustellen, dass Maxwell nicht fliehen würde, insbesondere jetzt, da sie weiß, dass eine Verurteilung zu bis zu 35 Jahren hinter Gittern führen könnte.(…)“