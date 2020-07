Es ist kalt in Deutschland

Abschiebung Das Asylsystem funktioniert nur, wenn weiße Deutsche sich dafür einsetzen, dass Geflüchtete ihr Recht bekommen. Mit anderen Worten: Es funktioniert nicht

Meine Freundin arbeitet in der Abschiebehaft. Wobei es „arbeiten“ nicht trifft. Sie ist Ehrenamtliche bei Amnesty International und beim Jesuiten Flüchtlingsdienst und versucht zu helfen, wo sie kann. Zweimal die Woche geht sie in die Haftanstalt, spricht mit den Geflüchteten, die dort eingesperrt werden, obwohl sie nichts verbrochen haben. Und erledigt alles, was andere nicht tun. Dabei hat sie schon einige Leben gerettet.

Unser Asylsystem sieht vor, dass Geflüchtete, wenn ein „begründeter Verdacht“ besteht, dass sie sich der Abschiebung entziehen könnten, in Gewahrsam genommen werden dürfen – und eingesperrt, bis zu drei Monate (eigentlich). Ein begründeter Verdacht kann dabei…..