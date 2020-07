Mediziner haben in The Lancet gegen die Folter von Julian Assange durch die Briten protestiert. Alle Verantwortlichen, die sich dazu in Schweigen hüllen und nicht einschreiten, machen sich mitschuldig. Dazu könnte neben der Londoner Justiz und Regierung auch die dauer-fröhliche EU-Chefin von Merkels Gnaden gehören. Müsste demnach auch Ursula von der Leyen als Folter-Verantwortliche vor den Internationalen Gerichtshof in Den Haag?