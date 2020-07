Covid-19: Erneute Lockdowns in den USA – Die Umsetzung des angedachten Plans schreitet voran

Am 25. Mai 2020 schloss ich den Artikel Covid-19: Die angebliche “Wiedereröffnung der Wirtschaft” wird nicht dauerhaft Bestand haben mit den Worten:

Lassen Sie sich von den Versprechungen bzgl. einer Wiedereröffnung nicht täuschen. Sie ist nicht real, weil sie nicht von Dauer sein SOLL. Sie ist ein Ventil, um die öffentliche Empörung zu beruhigen und uns auf eine Art der “periodischer Tyrannei” zu konditionieren. Die IGE [Internationalisten/Globalisten/Eliten]glauben, dass wir uns irgendwann an die Abschottung gewöhnen werden, solange wir eine Wiedereröffnung haben, auf die wir uns in ein paar Monaten freuen können. Sie glauben, dass unsere Neigung zur Rebellion durch falsche Hoffnungen unterdrückt werden wird, dass die nächste Wiedereröffnung eine dauerhafte Wiedereröffnung sein wird. Sie glauben, dass wir nach 18 Monaten oder mehr des Wellenmodells so verzweifelt nach Normalität streben werden, dass wir alles tun werden, um diese zu erreichen, einschließlich des bereitwilligen Verzichts auf jedes noch verbleibende Quäntchen Freiheit, das uns noch bleibt. Das ist der wahre Zweck der P(l)andemie.