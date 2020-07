BidenLeaks: Was Onischenko im Interview über Hintergründe und Finanzierung des Maidan erzählt

Gestern habe ich die Veröffentlichung eines Interviews mit Alexander Onischenko, eines ehemaligen Vertrauten von Petr Poroschenko, angekündigt. Da Herr Onischenko in dem Interview viele Namen und Details nennt, auf die wir aus Zeitgründen nicht näher eingehen konnten, werde ich nun jeden Tag die Details und Hintergründe zu den Themenblöcken liefern.

In der Viedeobeschreibung des Interviews sind die Themen aufgelistet, die wir besprechen. Von Minute eins bis 17 geht es um den Maidan und die Hintergründe. Herr Onischenko war beim Maidan in der ersten Reihe dabei, damals war er ein Unterstützer und Freund von Klitschko. In dem Interview bezeichnet er den Maidan als von ukrainischen Oligarchen und den USA….