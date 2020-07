Trump-Administration macht einen Deal mit Chip-Implantierbaren Impfstoff-Spritzen

Am 13. Mai berichtet nbcnews.com über den Plan mit dem Namen Project Jumpstart, der die Herstellung von 100 Millionen gefüllten Spritzen bis Ende 2020 ermöglichen soll.

CEO Jay Walker, Bild: NBC



In dem Artikel heißt es:

In dem Bestreben, die Kapazität der Nation zur Verabreichung eines möglichen Impfstoffs gegen COVID-19 zu erhöhen, hat die Trump-Administration einen Vertrag über $138 Millionen mit den Herstellern einer innovativen Spritze die eigentlich für den Einsatz in Entwicklungsländern vorgesehen ist unterzeichnet.

Das Ziel der öffentlich-privaten Initiative mit dem Namen Project Jumpstart ist es, die Produktion von 100 Millionen gefüllten Spritzen bis Ende 2020 und mehr als 500 Millionen im Jahr 2021 zu ermöglichen, falls ein Impfstoff verfügbar wird, teilten Beamte am Dienstag mit.

Das Gesundheits- und Sozialministerium und das Verteidigungsministerium arbeiten mit ApiJect Systems America zusammen, das preiswerte Fertigspritzen aus Kunststoff herstellt.

Die US-Regierung trat Anfang 2019 erstmals an ApiJect heran, um die Anwendung der neuen Technologie, die ursprünglich für den Einsatz in Entwicklungsländern vorgesehen war zur Vorbereitung auf eine mögliche Grippepandemie zu erörtern. Nach dem Ausbruch von COVID-19 in China wurde ein Plan zur sofortigen Erhöhung der Surge-Kapazität in den USA in Erwartung eines Impfstoffs oder einer therapeutischen Behandlung entwickelt.

Die von der Regierung bereitgestellten $138 Millionen stellen nur einen Bruchteil der erwarteten Gesamtkosten der Initiative dar. Walkers Firma ist dabei, eine Milliarde Dollar an privaten Mitteln aufzubringen, um das Ziel zu erreichen, im nächsten Jahr mehr als 500 Millionen Spritzen herzustellen.

Obwohl die Reaktion der Regierung auf COVID-19 bisher von Problemen und Verzögerungen geplagt war, sagt Walker, er sei zuversichtlich, dass sie in der Lage sein werde, Millionen von Dosen zu liefern, sobald ein sicherer Impfstoff entwickelt sei.

“Wir werden es tun”, sagte Walker. “Es ist nicht nur machbar und möglich. Wir sind auf dem Weg.” Hier der vollständige Artikel.



Jay Walker der CEO of Apiject gab dann bei CBN-News im Juni 2020 ein Interview.



Ab der Minute 1 fragt die Moderatorin Lorie Johnson:

-wie funktioniert der optionale RFID Chip

Walkers Antwort:

-jedes dieser Geräte hat die Kapazität für einen kleinen Chip, was dieser Chip

auszeichnet ist, dass er eine eindeutige Seriennummer hat für jede Dosis. Es ist so ausgelegt, dass es keine Fälschungen gibt. Es ist so konzipiert damit wir genau wissen, dass es die richtige Dosis ist. Der Chip bezieht sich nur auf die Dosis, den Ort und den Zeitpunkt der Verabreichung, er enthält keine persönliche Informationen über den Patienten. Er ist nur wie ein einfacher Strichcode er zeigt nur auf wo und wenn diese Dosis verwendet worden ist. Bei neuen Ausbrüchen hilft es auch den Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens zu sehen, ob wir genug Menschen in diesen Gebieten geimpft haben. Die Technologie ist jedoch rein optional und die US-Regierung hat noch nicht entschieden, ob sie es verwenden werden

Lorie Johnson weiter:

-Wie schnell können Sie die Impfstoffe herstellen

und was ist Ihr langfristiges Ziel?

Jay Walker:

Wir stellen keine Impfstoffe her, die Arzneimittelfirmen stellen die Impfstoffe her, die sie sie dann zu uns verschicken für die Verpackung (damit sind die Spritzen gemeint). Unsere langfristige Ziel ist es, sicherzustellen, dass, egal wer das rennen um den Impfstoff gewinnt oder welche Impfstoffe und welche Therapeutika verfügbar sind, wir können dann diese Spritzen füllen und so viele der Medikamente, wie wir für die USA brauchen verwenden. Das vollständig Interview.

ApiJect tauchte zum ersten Mal vor fast zwei Jahren auf dem Radar der US-Regierung auf, als das Unternehmen das Interesse von Admiral Brett P. Giroir, dem stellvertretenden Gesundheitssekretär von HHS, auf der Weltgesundheitsorganisation (WHO) auf der Global Conference on Primary Health Care in Astana, Kasachstan, weckte.

Koska sagte, Giroir sei von ihrer Technologie “wie weggeblasen” und sagte ihnen, dass im Falle einer Pandemie die strategischen nationalen Vorräte sehr schnell mit Impfstoffen oder Therapeutika gefüllt und lieferbereit sein müssten.

Laut Walker, dem CEO, war ApiJect nicht an einem Bundesvertrag interessiert – sie wollten die Entwicklungsländer mit schnellen, kostengünstigen Injektionsgeräten verändern, die Millionen von Menschenleben retten könnten.

Doch auf der Konferenz fand sich Walker bei einem Mittagessen mit Giroir an einem Tisch wieder, nur zwei Plätze voneinander entfernt. Der Admiral war von der kostengünstigen Injektionstechnologie fasziniert, sagte Walker.

Auf Drängen von Giroir präsentierten sie den US-Beamten den Prototyp des Injektors. HHS lehnte es ab, Beamte der Behörde für Interviews zur Verfügung zu stellen.

Erst später, als Walker von einem Freund Colonel Matthew Hepburn von der Defense Advanced Research Projects Agency vorgestellt wurde, nahm ein Plan für die Arbeit von ApiJect in den Vereinigten Staaten Gestalt an, sagte er.