Nazis und Eugenik Mordatmosphäre

Fotosammlung Gedenkstätte Hadamar. Die jahrzehntelange Diskussion über die Vernichtung »lästiger Existenzen« bereitete den Massenmord in der Tötungsanstalt Hadamar vor, wo Behinderte und psychisch Kranke vergast und verbrannt wurden (Originalaufnahme von 1941)

Als ich in den 1990er Jahren den Nachlass meiner Großmutter erbte, fand sich dort auch ein Telegramm mit dem Text: »­fraeulein hegner heute nacht sanft entschlafen = tannenhof«. Aufgegeben am 21. Juli 1936. Jemand hat später mit Kugelschreiber das Wort »entschlafen« durchgestrichen und darunter geschrieben: »ermordet«.¹

»fraeulein hegner«, damit ist meine Großtante Marie gemeint, die Schwester meiner Großmutter. Sie hatte nie geheiratet und lebte in der Familie meiner Großmutter. 1934 war sie in die evangelische psychiatrische Anstalt »Tannenhof« in Lüttringhausen/Westfalen eingewiesen worden. »Sie sah Personen…..