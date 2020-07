LOCKDOWNS – Wann wird das Ende kommen?

armstrongeconomics.com

Dieses COVID-19 ist ein Virus, das uns bis in die nächsten Jahre begleiten wird, und doch wird es wie alle Viren mutieren. Wir brauchen eine völlig neue Generation von Politikern, denn Lockdowns sind nicht die Lösung. Glauben diese Leute wirklich, dass sie jedes Mal, wenn ein neues Virus auftaucht, die Menschen für den Rest unseres Lebens einsperren können? Das ist KEINE Lösung! Wir müssen mit Viren leben, und wir können uns nicht für den Rest unseres Lebens in einem Loch verstecken.

Diese Politiker zusammen mit den Medien haben die Bevölkerung terrorisiert und so viele Facetten der Wirtschaft zerstört, vom All-you-can-eat-Buffet über Sport und Konferenzen bis hin zu Urlaubsreisen. Die Antwort ist nicht jedes Mal ein Lockdown, wenn es einen weiteren Virusfall gibt, den CNN, die New York Times und die Washington Post sofort verkünden, dass Sie sterben werden, weil die Politiker die Wirtschaft wieder geöffnet haben. Die Medien und Politiker haben kein Problem damit, dass Menschen ihre Arbeit verlieren, nicht mehr in der Lage sind…..