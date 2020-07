Entsteht gerade einer neuer Zwischenfall am Golf von Tonkin?

thenation.com

Mass Communication Specialist 3rd Class Keenan Daniels / US Navy

Während sich die amerikanische Öffentlichkeit, die Medien und der Kongress in den letzten Monaten weitgehend auf die Covid-Pandemie, Forderungen nach Rassengerechtigkeit und andere innenpolitische Anliegen konzentriert haben, hat das US-Militär alle seine Fähigkeiten für eine massive Machtdemonstration in den an China grenzenden Gewässern mobilisiert. Alle im Pazifik stationierten U-Boote der USA sind jetzt in dem Gebiet stationiert; zwei nuklearbetriebene Flugzeugträger und ihre Begleitschiffe führen dort Seemanöver durch; die Luftwaffe hat B-1-Bomber über dem Gebiet stationiert, und die Armee übt die Einnahme chinesisch beanspruchter Inseln.

Die provokantesten dieser Bemühungen sind die Flugzeugträger Nimitz und Ronald Reagan, begleitet von mehreren Kreuzern und Zerstörern, die in das Südchinesische Meer gesegelt sind – eine Verlängerung des Pazifiks, die an China, Vietnam, Malaysia, Indonesien und die Philippinen grenzt und mehrere Inselgruppen umfasst, die ganz von China und teilweise von den anderen beansprucht werden. Die Chinesen haben auf einigen der Inseln Militäreinrichtungen installiert, nach Aussage von US-Beamten verstößt das angeblich gegen das Völkerrecht .

In den letzten Monaten hat die Marine in den Gewässern rund um die von….