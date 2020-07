Ungleichheiten in der Bevölkerung werden potenziert.

Eine aktuelle Studie der Hans Böckler Stiftung deutet Statista zufolge «darauf hin, daß Erwerbstätige mit einem ohnehin schon geringen Einkommen durch die Pandemie noch stärker von finanziellen Verlusten betroffen sind als Besserverdienende».

Danach gaben in einer Umfrage unter 6’309 Erwerbstätigen ab 16 Jahren in Deutschland 40 Prozent der Befragten mit einem Nettoeinkommen unter 1’500 Euro an, «daß sie bereits negative Auswirkungen der Coronakrise auf ihr……