Bill Gates: “Wir werden eine tödlichere Pandemie haben.”

Bild: Bloomberg

Bill Gates. Apologe der Bevölkerungsreduktion und wohl einer der zukünftigen Profiteure bei der Einführung eines mRNA-Impfstoffs mRNA-Genmalipulators. Jener Bill Gates hat dieser Tage die Menschen “gewarnt” und lässt uns damit die Pläne der Internationalisten/Globalisten/Eliten (IGE) für die Zukunft wissen:

Wir werden eine tödlichere Pandemie haben.

—

(We’ll have a deadlier pandemic.)

Der Microsoft-Gründer sagte am Samstag, dass die Covid-19-Medikamente und künftige Impfstoffe an die Menschen verteilt werden sollten, die sie am meisten brauchen, und nicht an “den Meistbietenden”. Das bedeutet, er schlägt vor, den Impfstoff an diejenigen zu verteilen, die sich den Impfstoff nicht leisten können. Und Sie sollten Gates “vertrauen”, schließlich setzt er sich seit Jahrzehnten “für eine besser Welt ein”. “Wir brauchen Führungspersönlichkeiten, die diese harten…..