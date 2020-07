Mit Deutschland an der Spitze der EU besteht für Europa eine einzigartige Chance, das Vakuum zu füllen, das die sich zurückziehenden USA hinterlassen haben

Bild: https://www.europarl.europa.eu/portal/en

Am Montag, dem 13. Juli schrieb der The Guardian



«Wenn Trumps Aktivitäten auf der Weltbühne nicht ausreichen, sollte die EU dieses Vakuum schaffen. Deutschland, das gerade den Vorsitz im Block übernommen hat, kann die nächsten sechs Monate nutzen, um die Führung zu übernehmen und den globalen Einfluss Europas zu stärken», heißt es in dem Artikel.

Die Veröffentlichung betont, dass Europa den Rückzug der USA nutzen und «den Mantel der Weltführung ergreifen» muss. Berlin hat dafür alles Notwendige: Die Regierung von Angela Merkel präsidiert die EU und bleibt gleichzeitig bis zum 31. Dezember vorübergehendes Mitglied des UN-Sicherheitsrates. Der Artikel stellt jedoch fest, dass das deutsche EU-Präsidentschaftsprogramm bescheiden von der Notwendigkeit spricht, «erhebliche Verantwortung» zu übernehmen, und eine zu lange Liste von «Schlüsselprioritäten» enthält.

«Es ist ein Rezept für ein Scheitern», schreibt The Guardian. «Zum Beispiel wird die EU nicht in der Lage sein, Frieden im Nahen Osten herzustellen, egal wie sehr sie es versucht. Die USA haben die Versuche der EU, ein Atomabkommen mit dem Iran zu schließen, torpediert, und interne Meinungsverschiedenheiten erschweren die Beziehungen zwischen der EU und Russland. Merkel sollte selektiv entscheiden, wann, wo und wie die EU im In- und Ausland handeln wird».