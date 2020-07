Soros Foundation investiert 220 Millionen Dollar zur Förderung der Rassengleichheit

Die Open Society Foundations von George Soros bezahlt 220 Millionen Dollar in Organisationen, die sich landesweit für den Aufbau von Macht in schwarzen Gemeinden einsetzen.

Die Gruppe der Milliardäre kündigte am Montag an, dass 150 Millionen Dollar an Investition verteilt auf fünfjährige Zuschüsse an von Schwarzen geführte Organisationen finanzieren werden, die eine Mission der Rassengleichheit haben. Einige der Gruppen kämpfen für ein erweitertes Wahlrecht, während sich einige auf die Polizeireform konzentrieren.

Zu den Empfängern der Zuschüsse gehören laut Open Society Foundations u.a. Black Voters Matter, Circle for Justice Innovations, Repairers of the Breach und die Equal Justice Initiative.

“Es ist inspirierend und kraftvoll, diesen transformatorischen Moment in der Bewegung für Rassenjustiz zu erleben”, sagte der Präsident der Open Society Foundations, Patrick Gaspard, in einer Erklärung. “Wir fühlen uns geehrt, dass wir die lebenswichtige Arbeit des Kampfes für Rechte, Würde und Gerechtigkeit für unterdrückte Menschen auf der ganzen Welt fortsetzen können, die von unserem Gründer und Vorsitzenden George Soros begonnen wurde.

Die anderen 70 Millionen Dollar sind für “unmittelbarere Bemühungen zur Förderung der Rassengerechtigkeit” vorgesehen.

Das Geld wird lokalen Regierungen und Organisationen gespendet, die sich darum bemühen, die lokale Sachkenntnis beim Verständnis und bei der Steuerung der kommunalen Haushalte zu verbessern, da die Städte “die öffentliche Sicherheit neu überdenken” und “über die Kultur der Kriminalisierung und Inhaftierung hinausgehen”, so die Stiftung.

Darüber hinaus schafft die Stiftung Möglichkeiten für Studenten, sich für Praktika und Stipendien einzuschreiben, die sich auf Rassengerechtigkeit, Demokratie, Organisation und Mentorenschaft konzentrieren.

“Dies ist die Zeit für dringende und mutige Maßnahmen zur Bekämpfung der Rassenungerechtigkeit in Amerika”, sagte Alexander Soros, der Sohn von George Soros’ und stellvertretender Vorsitzender der Open Society Foundations, in einer Erklärung. “Diese Investitionen werden bewährte Führungspersönlichkeiten in der Gemeinschaft der Schwarzen in die Lage versetzen, die Polizeiarbeit neu zu überdenken, die Masseninhaftierung zu beenden und die Hindernisse für Chancen zu beseitigen, die allzu lange die Quelle der Ungerechtigkeit waren.

Es wird auch Geld ausgegeben werden, um die Wahlen während der Coronavirus-Pandemie sicher und geschützt zu halten und die Unterdrückung der Wähler zu bekämpfen.