MARKmobil Aktuell – Medien verändern sich

Was ist nur aus den Medien geworden?! Mit Psychotricks und Echsenaugen zieht die ARD inzwischen gegen ihre Zuschauer zu Felde. Getarnt ist das Ganze als “Satire” (wie so oft), aber die Auswirkungen sind real und alles andere als lustig. Viele Hitradios spielen plötzlich ein stark verändertes Musikformat – und sogar in den Freien Medien sind Veränderungen spürbar. “Seit einem Jahr fällt es mir extrem auf, dass man auch in den Freien Medien nur noch EINE Sichtweise gezeigt bekommt”, erzählt Friedenspräsident Reinhold Groß im Kurzinterview.

Der Reporter Mark Hegewald begibt sich in dieser Folge auf die Suche nach Veränderungen in den Medien und belegt das an praktischen Beispielen. Ein Ausflug in die Welt der medialen Manipulation, bei dem auch US-Präsident Trump eine Runde meckern darf, weil sich sein ehemaliges Lieblingsmedium FoxNews ebenfalls verändert hat.