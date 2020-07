Kalifornien ist jetzt weniger als 90 Tage vor dem finanziellen Zusammenbruch… ANARCHY folgt

Mit 2,6 Billionen US-Dollar (Stand 2016) trägt Kalifornien 14 % des jährlich erwirtschafteten Bruttoinlandsprodukts (gross domestic product) der USA bei. Als von den USA losgelöster Einzelstaat wäre Kalifornien weltweit die fünftgrößte Wirtschaftsmacht nach den USA selbst, China, Japan und Deutschland: Wikipedia



naturalnews.com

Der Bundesstaat Kalifornien ist nun weniger als 90 Tage von einem finanziellen Zusammenbruch entfernt, der nur durch die Erschließung neuer Kreditquellen oder eine drastische Kürzung der staatlich finanzierten Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheitsversorgung, Renten, Wohlfahrt und Bildung abgewendet werden kann. Die Risse der finanziellen Insolvenz beginnen sich zu zeigen, und es gibt keine Plan, der Kalifornien nicht in Anarchie und Elend führt.

In dem verzweifelten Bemühen, den finanziellen Zusammenbruch hinauszuzögern, hat Gavin Christopher Newsom die EDD des Bundesstaates angewiesen, die Arbeitslosenunterstützung um so viele Monate hinauszuzögern, wie nötig sind, um die schnell schwindenden Mittel des Bundesstaates zu erhalten. Mercury News berichtet, dass fast 2 Millionen Kalifornier in den ersten drei Monaten der Coronavirus-Sperre, die Mitte März begann, noch keine Arbeitslosenunterstützung erhalten haben:

Der brutale Rückstand ist ein weiterer Beweis für die Schwierigkeiten, mit denen die umkämpfte Abteilung für Beschäftigungsentwicklung des Bundesstaates zu kämpfen hat, und veranlasst die Arbeitslosen, sich über ein überlastetes Telefonsystem und veraltete Technologie zu beschweren. Die zum ersten Mal erhobenen Klagen sind nicht erfüllt worden, obwohl Gouverneur Gavin Newsom Reformen und eine Aufstockung des Personals für die EDD versprochen hat.

“Ich habe so ziemlich alles getan, was ich als Beamter tun kann, um die Dinge zum Laufen zu bringen, aber meine Kollegen, meine Mitarbeiter, meine Wähler und ich sind mit unserer Weisheit am Ende“, sagte David Chiu, D-San Francisco, in einem Tweet.

Die Regierung von Newsom hat Milliarden von kalifornischen Steuerzahlern abgeschöpft, um ein massives Bestechungsnetz zu finanzieren, um an der Macht zu bleiben

Quellen berichten Natural News, dass Gouverneur Newsom Milliarden von Dollar von kalifornischen Steuerzahlern abgeschöpft und durch das kommunistische China gewaschen hat, unter dem falschen Vorwand, Coronavirus-Masken zu kaufen (NewsomWatch.com). Chinesische Unternehmen waschen das Geld und überweisen dann Gelder zurück an Briefkastenfirmen, die von Newsom kontrolliert werden. Newsom verwendet die Gelder, um kalifornischen Beamten Hunderte von…..