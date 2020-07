Führende Demokraten, darunter auch Hillary Clinton, mit “Nazi-Symbolen” auf der Jacke erwischt

USA Today verfasste einen Artikel darüber, wie Präsident Trump Nazi-T-Shirts in seinem Wahlkampfladen verkauft. Die weit links stehenden “Faktenprüfer” von USA Today entschieden, dass das der America First Eagle auf dem Trump T-Shirt in Wirklichkeit ein Nazi-Symbol ist.

Doch dann fielen ihre Fake-News Nachrichten auseinander.

Matt Whitlock wies darauf hin, dass die Sprecherin Nancy Pelosi dasselbe Bild auf ihrer Website verwendet.

Und nun sind mehrere Fotos aufgetaucht, auf denen Top-Demokraten, darunter Hillary Clinton, die “Nazi-Nadel” tragen.

Nan Hayworth wies darauf hin, dass mehrere führende Demokraten diese abscheuliche Nazi-Anstecknadel in der Öffentlichkeit tragen!

Hey, @USATODAY, now do the symbolism of the imagery in the pin worn by these four women, all proud Democrats: https://t.co/Kib2Kh902N pic.twitter.com/yRHZaUMllr

— Nan Hayworth, M.D. (@NanHayworth) July 12, 2020