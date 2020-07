Chinas Autofriedhof

Obwohl in China alle Anstrengungen unternommen wurden, um das Bild einer sich erholenden “Rückkehr zur Normalität” mit einer dramatisch ansteigenden Produktion zu zeichnen, scheint die Nachfrage nicht mit dem Angebot Schritt zu halten.

Ein Beispiel: Chinas Pkw-Verkäufe durchbrachen im Juni die v-förmige Erholungserzählung und brachen um 6,5% ein, obwohl die Autoproduktionsdaten in die Höhe schnellten.

Was ist also mit all diesen Autos passiert?

Wir haben die Antwort…

Wuhan, das Epizentrum des Virus, ist eine der wichtigsten Automobilherstellerstädte Chinas. Die Dongfeng Motor Group, Chinas drittgrößter staatlicher Autohersteller, hat ihren Hauptsitz in der Stadt.

Am 30. Juni war eine Frau schockiert, als sie Tausende und Abertausende von unverkauften Neuwagen auf dem Gelände von Dongfeng Motor sah.

Sie hat das Video von einer der Autoparkplätzen gedreht…Klick Bild für Video